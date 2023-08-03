詭異天象？杭州上空21顆「不明星星」成一條線　推測為馬斯克星鏈

浙江杭州近日有市民爆料，稱在臨平上空拍到「詭異天象」，一連串「不明星星」以直線形式整齊地從夜空劃過，數量共有21顆。隨後，多地網民皆聲稱拍到同一現象。對此，專家解讀，這應是馬斯克的星鏈。



爆料者王先生稱，8月1日晚上8時31分，他在寧橋大道上散步期間突然看到天上一連串「星星」自北向南勻速地飛行。雖然不到一分鐘就消失，但他還是及時拍下照片，經細數，發現「星星」共有21顆。

去年10月，亦曾有網民在臨平拍到「不明飛行物」，後被證實是人民廣場上飛放的夜光風箏。不過王先生堅稱絕不可能擺烏龍，因當時他拍照的位置在東湖街道的寧橋大道上，離人民廣場有7、8公里遠，絕對不可能是風箏。而據內媒比對，這次拍到的「不明飛行物」高度在雲層還要往上，並整齊排列成一條直線，之後快速從視線中消失；相反，夜光風箏高度很低，且分佈並不規律，移動範圍小，持續時間長。

無獨有偶，安徽、河北、河南、山東、江蘇也陸續有網民稱拍到同一現象，最早的時間跟王先生一樣是晚上8時31分，地點位於河南。而對於「詭異天象」的真面目，網民紛紛指向馬斯克的星鏈（Starlink）。

其實，在7月14日，杭州亦曾出現「22星連線」的現像，當時連天文部門也檢測到。據專家觀測，這應屬於是7月10日發射升空的星鏈。

據了解，星鏈是由馬斯克創立的太空服務公司SpaceX的一項透過低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路接入服務。SpaceX計劃在2019年至2024年間，在太空搭建由約1.2萬顆衛星組成的「星鏈」網絡提供互聯網服務，其中1584顆將部署在地球上空550千米處的近地軌道，從2020年開始工作。7月10日11時58分，SpaceX公司在卡角發射22顆V2 mini星鏈衛星，令星鏈衛星發射總數增至4768顆，其中約4435顆仍在繞地球軌道運行。

專家表示，星鏈發射後，會隨著時間而整個散開，在散開之前即外界所目睹的一條線狀態。