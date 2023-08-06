山東地震天空現｢詭異紅光｣　燕群滿天飛地震雲異象頻出　官方解答

山東德州平原6日凌晨2時33分發生5.5級地震，河南、北京等多地均有震感。

各地網民在5日至6日凌晨，拍到山東天空出現詭異紅光，河南街頭驚現燕子滿天飛舞；有震感的江蘇，亦有民眾拍到「地震雲」等奇特天象。網民熱議猜測「天有異象是否與地震有關」，對此多個部門作出回應。



山東多地拍到天空詭異紅光

一位山東濟寧的網民在今日（6日）凌晨3時發圖稱，「天空超級紅，現在還泛著紅光。」從其發布圖片可見，整個天空呈紅色。濟南網民也表示，震前傍晚就已看到外面紅光滿天、粉色雲彩。

德州的崔女士說，當地許多人都是第一次經歷地震，大街上都是車和人，大家不敢回家。「昨晚的夕陽的確特別怪異，天都是紅色，很少見到。」濟南一家便利店工作人員形容，5日晚天色一暗，天就開始變紅，一直持續到他睡覺前的凌晨0點時分。

不少網民猜測，天泛紅光與地震有關，或是地震前兆。對此，濟南市地震監測中心工作人員表示，天空出現紅光較為常見，主要是氣候原因導致。與地震之間的關聯，缺乏足夠採信的依據和標準，因此，無法作為預測地震的必要條件，尤其是出現在距離震中幾十公里遠的地方，更是沒有任何關聯意義。目前，地震預測主要根據地磁電磁、地下水位等多方面的科技手段來進行綜合研判分析。

河南燕子滿天成群飛舞 江蘇網民稱拍到「地震雲」

除了山東出現詭異紅光，昨晚凌晨2時39分地震不久，河南駐馬店泌陽縣有民眾發現街頭成群燕子空中飛舞，場面十分壯觀，拍攝的民眾驚呼：「我的天哪！你看這燕子滿天飛，跟剛在的地震有關係嗎？」

對此，河南駐馬店地震局工作人員表示，可能受山東地震波影響，亦或因近期強對流天氣影響。他解釋，河南昨日下午5時還是37度高溫，突然降下大雨，燕群滿天飛有各種情況，難以界定確切原因。

另外，遠在江蘇也有部分地區能感受到震感晃動，有當地網民聲稱拍攝到「地震雲」奇觀。不過，應急管理部官方微博6日發布博文闢謠，表示沒有足夠的科學依據證明，雲可以預示地震的發生。網上所謂的「地震雲」，主要是高積雲與層積雲兩種。高積雲的出現說明天氣很好，層積雲的出現代表會有降雨，與地震其實並沒有任何關聯。