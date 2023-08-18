女子搭飛機驚見曱甴全程趴窗外　-40℃頑強撐3小時成功抵目的地

內地一名女子搭飛機從雲南西雙版納到浙江寧波，期間發現窗外趴着一隻頑強的蟑螂，經歷了3個小時左右的低溫、低壓環境，最終隨飛機一同抵達目的地。



該女子周三（16日）在網絡分享這一趣聞，影片中可見，在萬米高空飛行的飛機外側，竟有一隻大蟑螂緊緊貼在窗上，牠的觸角、腿部和腹部都清晰可見。

女子稱，一開始被蟑螂嚇到，但後來看久了亦覺得頗為有趣，「一路都在關注，也算也為自己的行程增加個小樂趣。」

事件引發網民廣泛關注：

「能從遠古生存下來不是吹的。」

「叫空姐來，讓牠補票。」

「廣東蟑螂很擔心你，決定和你一起去旅行。」

「牠到了寧波會不會水土不服？」

「這是買了掛票。」

「低溫缺氧都死不了？還吹不走！估計即使掉下來也不會摔死吧。」

「細思極恐呀！這要是在飛機內部，咬壞某個電氣組件或細路…」



不過，亦有網民推測飛機的窗戶主要由外層、中層、內層玻璃組成，還有可以讓3層玻璃及客艙內的氣壓達到平衡的排氣孔，而影片中的蟑螂可能是在玻璃夾層中而非窗戶最外層，靠排氣孔調節空氣壓力才得以存活。

據了解，民航飛機的飛行高度介乎8000米至12000米之間，機艙外的環境溫度介於零下40-50℃之間。