江西警方破特大假冒名錶案　拘疑犯21人　涉案金額超過1億元

據《央視新聞》報道，近日，江西贛州警方成功破獲一宗特大假冒名錶案件，拘捕犯罪嫌疑人21名，搗毀製假工廠3個，涉案金額超過1億元人民幣。



據悉，2022年10月，當地警方在工作中發現，贛州瑞金市有疑似製售假冒國際品牌手錶核心部件窩點。隨後，警方成立「10.16」假冒註冊商標案專案組，並於2023年7月20日在江西、廣州、佛山、河源等多地同步集中收網，成功偵破案件，拘捕嫌犯21人，搗毀制假窩點3個，查處倉儲、檔口13處。

江西贛州警方成功破獲一宗特大假冒名錶案件，拘捕犯罪嫌疑人21名，搗毀製假工廠3個，涉案金額超過1億元人民幣。（央視新聞）

在現場查扣的手錶中，警方查獲假冒ROLEX、IWC、Jaeger-LeCoultre、Patek Philippe等成品表1000餘塊，假冒品牌手錶機芯（核心部件）1萬餘個、假冒品牌標識配件（含擺錘、前後蓋、表扣、字釘、錶鍊、錶帶等）2萬餘件，現場查封制假生產設備數控五金機床23台、拋光機1台、打砂機2台、噴砂機1台、打碼機10台、專用繪圖製圖電腦5台。

經調查，該制假窩點日產量400餘套假冒品牌手錶機芯，每套售價600-800元，截至2023年7月案發，該窩點累計銷售額超過1億元人民幣。

江西贛州警方成功破獲一宗特大假冒名錶案件，拘捕犯罪嫌疑人21名，搗毀製假工廠3個，涉案金額超過1億元人民幣。（央視新聞）

據團伙成員供述，該犯罪團伙組織架構嚴密，人員分工明確。假冒產品被銷往北京、浙江、河南、廣東、廣西、新疆等20多個省份，影響極其惡劣。目前，該案21名犯罪嫌疑人已被贛州警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。