廣州、深圳、佛山強降雨紛破歷史記錄　廣東全境提前轉移8萬餘人

粵港區域近日受暴雨侵襲，多地寫下超歷史記錄的降雨量，內澇也影響交通、生活至極。官方統計，因應今次強降雨，廣東全省共提前轉移80048人。



根據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室消息，受連續兩日的強降雨影響，廣州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山等市發生內澇、滑坡、道路中斷等險情。深圳站、深圳東站普速鐵路及廣深城際鐵路共47列車停運，79條路段、6個收費站、1座橋實施交通管制，深圳、珠海、江門全市停課，佛山、東莞、廣州部分區域停課。截至8日17時，全省共提前轉移80048人。防汛形勢嚴峻。

深圳受到暴雨侵襲，降雨量寫下新的歷史紀錄。（微博）

此前，廣東省減災委業於8日18時將救災應急回應提升至Ⅱ級。統計珠江口兩側市縣普降大暴雨情況，深圳市出現了超歷史記錄的特大暴雨，廣州市番禺區南村鎮、佛山市禪城區石灣鎮的24小時降雨量也打破了當地歷史記錄。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，截至8日17時，廣東省共有15個地市啟動防汛應急回應。其中，廣州、深圳、佛山、江門、中山5個地市啟動防汛Ⅱ級應急回應。全省7個水文站點略超警戒，101個大、中、小型水庫略超汛限，情況總體可控。