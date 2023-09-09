10天24城執行「認房不認貸」　住建部回應效果：購房意願約增15%

近期，廣州、深圳、北京、上海等多個城市宣布「認房不認貸」，被認為是「史詩級」救市政策。就其效果，住房和城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛日前回應指，市場的反響總體上還是積極的，調查顯示全國購房意願約能增加15%，一線城市可能增幅會更高。



認房不認貸即是指居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。據不完全統計，過去約10天內，至少已有24個城市全面執行了該政策，包括「北上廣深」四大一線城市。

就政策出台的背景和時機，浦湛解釋，背景可以從兩方面來看，一是從房地產市場的發展情況來看，今年一季度市場銷售明顯回暖，受多方面因素影響，4月以來的市場成交放緩，市場預期也出現轉弱的跡象；二是從滿足居民的住房需求來看，現在還處於城鎮化快速發展的後半階段，去年國家的城鎮化率是65.2%，距離城鎮化穩定階段還有發展空間，相應的剛性需求還是有比較大的增量，另城市當中有房的群體也還有著比較大的改善居住條件的需求。

全國購房意願約能增加15%。（新華社）

對於利好，浦湛表示，政策出台以後，市場的反響總體上還是積極的。有市場機構做過調查，顯示從全國整體上看，購房意願大概能夠增加15%，一線城市可能增幅會更高。從政策實際落地來看，有著剛需和改善性需求的購房者，積極入市的跡象還是非常明顯的。一些市場機構的調研顯示，待看量還有成交量，都是有比較明顯的提升。

浦湛進一步表示，隨著中國房地產市場供求關係發生重大變化，在因城施策的調控機制下，地方需要根據自身房地產市場形勢的變化，進行政策的優化調整。據統計，超過180個城市因城施策進行了政策措施的調整，累計調整次數達到了350餘次。而實際上真正實施限購的城市數量還是少數，少數城市在這一輪房地產市場發展過程當中，也多數對限購進行了優化調整，如調整限購的區域、年限。