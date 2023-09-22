逼男童食屎加害者再爆霸凌　夥同3未成年迫13歲女孩飲白酒致休克

近日，一條從山西省介休市張蘭村發出的影片在引發網絡關注，一名13歲女孩遭4個未成年男孩逼迫喝白酒致醉酒休克。且據網民爆料，其中一名男孩亦是今年6月逼迫12歲男孩吃糞便的涉事者之一。



網傳影片中，小女孩一直處於昏睡狀態，家人努力將其抱起，放入車內仍不省人事。

9月21日，山西省介休市公安局發布警情通報，有群眾報警稱其女兒賈某被同學逼迫喝了一瓶白酒。介休市公安局初查發現，9月15日，13歲的女孩賈某使用父親的手機網購一瓶500ml白酒。9月16日（週六）15時許，賈某帶酒在仙台村郎氏祠堂與兩名女同學飲用。

9月17日16時許，賈某帶著剩餘半瓶酒再次到郎氏祠堂獨飲，後遇到13歲的郎某、11歲的原某，以及11歲樊某和12歲孫某，4名男孩以給煙的方式唆使慫恿女孩賈某繼續飲酒，賈某將酒飲完後騎電動車離開。其間，郎某對賈某有拔電動車鑰匙、抬車後座的行為。隨後，兩名女同學遇到賈某並送回家。當晚，賈某因酒醉被送院診療，留觀至酒醒後返回家中休養。

由於本案涉及人員均係不滿14歲未成年人，調查工作均在法定監護人在場的情況下進行。目前，公安機關已對郎某等4人予以訓誡並命令監護人嚴加管教，案件仍在進一步調查辦理中。

有網民評論稱，此次涉案的4名未成年人就是曾經逼迫小男孩吃糞便的那幾名小孩。知情人士確認表示，此次逼迫小女孩喝白酒的4名涉案未成年人中的郎某，曾於6月17日夥同另外2名未成年人逼迫12歲男孩吃糞便，並錄製影片後上傳網絡。

當時公安機關立案調查，並對實施欺凌者及其家長進行了嚴厲批評教育，責令家長對子女嚴加管教並對被欺凌者及家長賠禮道歉，雙方家長達成和解。此事在當時引發民眾憤怒，受到極大關注。

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此次事件中，曾經欺凌他人的未成年人再次「犯事」又變加害者，網民認為，若沒有收到實質性的懲罰，對法律沒有敬畏之心，未來將會釀成大禍；也有網民注意到賈某曾經要求另外兩個女孩陪她一同飲酒，猜測另外兩個女孩會否也被賈某逼迫是受害者。

網民睇法：



遇到這種未成年，請問有沒有成年人保護法，成年人也很害怕這種未成年啊



建議未成年人犯罪適當量刑，或由監護人承擔相應法律責任。子不教父之過，每個孩子都是天使，每個惡魔天使背後一定有不負責的家長



未成年兒童保護法到底在保護誰



未成年人喝酒有可能造成永久性神經損害。現在的孩子，家長教育的不夠



這位賈某，明明是自己買酒自己夥同他人喝的，怎麼是別人逼迫了？



他們知道法律對他們網開一面，所以他們還會繼續犯罪。

