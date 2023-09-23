模特兒拍照「腳踩祠堂八仙桌」惹怒潮汕人　網民：把無知當時尚

深圳新媒體公司「磁器china」日前拍攝「深圳時尚有力量」第三季潮汕專題，要求模特兒踩在潮汕祠堂的八仙桌上，擺姿勢照相，9月15日一系列照片公開後引發潮汕人不滿，認為是褻瀆潮汕文化。



潮汕人指出，八仙桌是祭祀祖先和神明的地方，不能坐也不能踩，批評「把無知當時尚」，稱此舉冒犯潮汕人和潮汕文化。對此，「磁器china」緊急發出道歉聲明，表示已經刪除所有發布的照片，會進行反省。但也有部分網民力撐，認為潮汕自古重男輕女，是一種打破傳統文化束縛的表現。



據潮汕網民和公開資料整理，潮汕紅桌也稱八寶桌、四方桌。祭拜時，潮汕人用它來放置貢品香燭，做喜事時則成為餐桌。八仙桌常出現在潮汕的婚嫁、出花園等喜事中，被放在潮汕祠堂裡的八仙桌，主要是用來擺放祭品的。

八仙桌有個大忌就是不能坐上去甚至踩上桌，「是褻瀆神明和祖先的行為」，潮汕八仙桌不僅是一種家具，更是一種信仰和文化。

此外，潮汕地區有明顯的宗族傳統，古往今來潮汕民間大量修建祠堂，是潮汕人「報本返始之心，尊祖敬宗之意」的表現，祠堂一般會供牌位，是過世祖先入祠後放上去。有潮汕網民批評，「在這樣一個放著祖先牌位的地方，雖然用了紅布遮住，踩著紅桌拍時裝照片，實在不應該！」、「腳踩著潮汕的文化，卻說喜歡潮汕的文化？」、「小時候站過八仙桌一次，差點沒被我爸打死，居然還有人敢這樣光明正大詆毀潮汕傳承」。

針對模特兒腳踩八仙桌的爭議，「磁器china」負責人21日發表千字道歉聲明，詳細說明事件經過，稱是對於內容創意把關不夠嚴謹所致，強調尊重傳統文化，「目前已刪除所有發佈內容，進行內容整改和反省。接受大家的批評並鄭重道歉」，第三季剩餘的內容也將不再發布。

不尊重祖先文化還是對重男輕女的反抗？

該道歉聲明未能平息眾怒。有網民認為該團隊「打著傳揚中國文化的噱頭亂來，沒有真正去瞭解什麼是中國文化」、「全中國都沒有這樣在祖宗牌位前踩桌子的，還是擺貢品的八仙桌，那個負責人的道歉，還搞得好像就潮汕人不講理似的。」

但另一方面，因為潮汕文化重男輕女，不少網民則認為應該拋棄傳統文化糟粕：「踩得好！支援所有潮汕女都去踩一踩那八仙桌，宗教就是吃女人的東西」、「重男輕女的祠堂在我眼中無所謂，桌子也只是桌子，只不過有些地方真的覺得重視而已」；又有網民指出，反正潮汕女性進不了族譜宗祠，「踩了又怎麼樣？封建糟粕！」

網民點睇：

但凡是個廣東人都不敢這麼做！

全中國都沒有這樣在祖宗牌位前踩桌子的，還是擺貢品的八仙桌！

看了一眼是2023年啊？什麼祠堂牌位吧啦吧啦的….清朝殭屍都會用手機了？好棒棒哦！

踩的好，封建糟粕！

踩得好！本在潮汕出生的女的支援所有潮汕女都去踩一踩[愛你] 什麼祠堂、祖宗規矩… 吃女人的地方就該一腳掀翻了！

拿著傳統文化的幌子搞封建迷信，全國最落後的一群人。

