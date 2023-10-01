人山人海！爬長城3分鐘行兩步　網紅火鍋店要等645張枱｜黃金周

內地今年的中秋節和國慶長假連休（9月29日至10月6日）共8天，大量民眾出遊。今天（10月1日）是長假第三天，多條旅遊相關的消息衝上內地社交平台熱搜，各地熱門景區人山人海盛況再現。



內媒《證券時報網》報道，昨天（9月30日）的北京長城人山人海，有網友感嘆，「 爬長城一點都不累，因為三分鐘只要走兩步」；上海外灘在長假裏放眼全是人，遊客擠到水洩不通，一眼望不到頭。

報道稱，有遊客進去南京夫子廟，5分鐘被人流勸退；在假期第一天，杭州靈隱寺就已經人山人海。

《半島都市報》報道則稱，文旅市場的火熱也帶動了餐飲市場，不到傍晚6點，成都很多餐廳門市前開始排起長龍，位於奎星樓街的網紅火鍋店線上排號一度已經達到645桌。此外，春熙路一家網紅烤魚店線上排號也一度近500桌。

多個熱門景點近幾天的門票已經售罄。例如北京故宮博物院購票約展平台顯示，10月1日至5日均已約滿；八達嶺長城景區官方購票系統顯示，八達嶺長城10月1日至10月4日門票已售罄。四川省的三星堆博物館購票小程式顯示，9月30日至10月4日門票已售罄。

據文化和旅遊部，今年中秋國慶節假期全國國內旅遊出遊預計達8.96億人次，年增86%，實現國內旅遊收入7825億元人民幣，年增138%。