舒適度比肩硬臥　男子爽睡火車行李架上稱：舒服是自己給的

近日，內地臨近假期返程高峰，返程票相對緊張，網上流傳一段影片，一男子直接躺睡在火車行李架上，還穿著襪子和蓋被子，後遭乘警「勸說下架」。



近日，臨近假期返程高峰，返程票相對緊張，尤其是綠皮火車這類長時間出行車輛，夜間沒有臥鋪或者硬座的旅客，出行體驗相當難受，而有些人就另闢蹊徑，自己給自己找了個舒服的位置，但這卻也影響到了其他旅客。

內媒九派新聞報道，在連假運輸緊張時刻，有內地網民發佈影片寫下，「出門在外，舒服是自己給的」。細看畫面，原是該旅客直接躍上火車行李架躺說，不僅穿著襪子，連蓋被也不落下，舒適度比肩火車硬臥。

男子自在睡上火車行李架上，不僅危險，也干擾其他乘客。（微博截圖）

在另一視角的影片可見，該男子應是被火車管理人員發現，並被要求不得在行李架上睡覺，隨後才在乘警的注視下，爬下了行李架。

對此，鐵路12306客服表示，該情況肯定是不允許的，行李架上只能放行李，後續若有處理結果請關注鐵路宣傳部門發佈的通告。安全提醒：危險操作，請勿模仿。

需要注意的是，火車行李架雖然具一定承重能力，但是一個成年人的體重普遍在110磅以上，遠超正常行李的重量。如果旅客睡在行李架上，導致行李架坍塌的話，極易對下方旅客造成嚴重傷害，因此，此類行為應嚴格禁止。