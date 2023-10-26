杭州亞殘運會｜當年的「汶川男孩」如今成了輪椅網球運動員

杭州亞殘運會今（26）日進行輪椅網球男子單打第一輪比賽，由中國隊對陣巴基斯坦。看台現場，一名穿著假肢的運動員被觀眾圍著拍照、簽名。他叫董順江，是本次亞殘運會中國代表團輪椅網球運動員，他同時也是那位在2008年汶川大地震捨己救人，以致右腳截肢的「汶川男孩」。



四川青川出生的董順江，在2008年汶川大地震那年就讀青川縣木魚中學初三，當時他本已跑出教室，但為援救兩名同學，他又衝了回去，最終被埋在學校宿舍的廢墟之下，直到第二天才被救出。當天晚上，他的右腳被截肢。那段時間，除了在醫院，董順江沒碰過輪椅，他不想接受別人異樣的眼光。

這張照片拍攝於董順江獲救送醫，手術後不久。（央視截圖）

然而，時隔一年，四川省輪椅網球教練招募選手，董順江成功入選。就這樣，曾經最排斥的輪椅成了他最得力的「戰友」，每天一坐就是十幾個小時。

董順江的啟蒙教練曹林洪回憶起訓練往事，說道董順江一開始很排斥自己的腿部殘疾，穿上假肢後，即便夏天也從不穿短褲。但自從他被省隊選中，加入到輪椅網球的運動員行列，便知道自己曾經排斥的東西必須要面對了。此後，董順江開始接受輪椅，為了更好地熟悉輪椅，操控輪椅，他平時在家裡就用生活輪椅來回跑動練習，甚至還練壞了好幾輛輪椅。

「慢慢的，通過訓練加上家人、朋友和愛心人士等的關心陪伴，他漸漸從恢復了之前的開朗。」曹林洪說道。

26日上午的比賽，董順江順利以小節全勝的大比分優勢贏了巴基斯坦選手，比賽結束後，他回到平台和教練碰頭，笑著對記者說，第一輪比賽他志在必得，但接下去的比賽讓他緊張，「但只要這個球沒有成死球，我都要全力以赴地去追它」。

本次杭州亞殘運會董順江參加男子單打和男子雙打的比賽，主攻雙打專案，他的目標是男子雙打金牌。雙打項目和他搭檔的是「00後」小將紀珍旭，兩人一直到今年才開始搭檔組隊。