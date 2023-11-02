生前夜間加班「數石榴」　官方通報「00後」女教師自殺　網民痛斥

10月31日，河南一名「00後」小學女老師疑似在學校連續工作一週未休息，還曾加班數石榴等，導致跳樓自殺。家屬提供的遺書顯示，女老師稱在任職學校工作太忙，像進了「牢籠」、「喘不過氣來」、「真的讓人崩潰每天」、「每天提著最後一口氣在工作」。

11月1日晚間，官方通報女教師離世，表示第一時間成立聯合調查小組，對此事件進行調查，並闢謠「加班數石榴」等為不實訊息。



其遺書顯示，這名「00後」女教師除教學工作外，課外行政工作壓力也很大，不堪重負後於10月27日輕生自殺。據其姐姐稱，妹妹生前曾被學校夜晚召回「數石榴」，清點校園石榴準備第二日的石榴節。

11月1日晚間，鄭州管城回族區教育局發布通報，表示10月27日，建興路小學一女教師不幸離世，針對事件的發生，全校師生深感悲痛。此事件發生後，第一時間協同相關部門成立聯合調查組，對該事件進行調查，並全力做好家屬的安撫工作。

在此期間，網路出現「加班數石榴」等不實訊息，在此呼籲廣大網友理智、客觀、不信謠、不傳謠。下一步，區教育局將進一步提升對全區基層教師的關懷關懷，全力做好轄區基層教師的生活關心和心理關懷，為全區中小學教師提供良好的教育教學環境。

對於官方回應，網民直斥「冷漠」，表示「這個通報不真誠！滿篇官話，只會讓怨言更多！」並希望，讓教師回歸本職工作，不要增加額外負擔。

數石榴是真是假放一邊，但一定需要加班完成的往往和教學工作沒有任何關係



請讓教育回歸課堂，不要再讓老師天天整理資料，整理檔案，表格，應付各種檢查，各種會議，無意義培訓壓榨老師！



一個老師可能不「數石榴」但還有無數老師在「數石榴」，不信你問在座的老師們有沒有在「數石榴」，在做和教學無關的工作



她在用鮮活的生命為整個教師群發聲



即使沒有數石榴，也有數瓜子數米等等無數沒意義的工作，老師本該是教書育人的職業，卻變成了形式主義的犧牲品



不實訊息笑死現實只會比數石榴更離譜



死者姐姐透露：妹妹曾回校加班數石榴

據此前，這名女教師的姐姐呂女士稱，妹妹今年23歲，是一名「00後」班主任，今年8月份剛考上教師編，沒想到剛當老師幾個月，就從6樓一躍而下，結束了年輕的生命。她稱，妹妹以前一向樂觀開朗，家人不相信她會僅僅因為一點事情就輕易結束生命。

呂女士還稱，自從工作以來，妹妹週六日很少休息，凌晨才能睡覺更是成為日常狀態。除了準備課程外，還要加班、開會、寫材料、準備各種各樣的活動。其中有一次，晚上被學校叫回學校數石榴，「因為學校第二天要搞石榴節，所以要求老師回學校數清楚有多少個石榴。」

內媒9月20日報道，該校曾舉辦石榴節。

值得注意的是，據內媒《教育網事》2023年9月20日報道，鄭州管城回族區建興路小學曾於當時舉辦「石榴節」，描述稱「校園裡紅彤彤的石榴，構成了校園裡亮麗的風景」。