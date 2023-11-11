西安罕見「雷打雪」燃巨響　網民驚：夢裡以為爆炸了

陝西省西安今（11）日清晨迎來初雪，然而伴隨皚皚雪霜的，同樣還有陣陣雷聲，「冬雷震震」的反常現象嚇壞不少西安網民，不少人在睡夢中驚醒，甚至直呼「夢裡以為爆炸了」。



在11日內地社群媒體上，不少網民討論起西安下雪又打雷的情況，有人反應自己在睡夢中遭雷聲驚醒，也有人詳述打雷經過，更有人指西安已多年沒這麼早下過雪，直喊「出生以來沒見過」、「夢裡以為爆炸了」，加上尚未供應暖氣，直言是「凍壞人的節奏」。

西安氣象在官方社交平台發布消息，稱在系統中已監測到閃電發生情況，並對位置進行了定位。冬天打雷是一種相對較少見的現象，也被稱為「冬雷」或「冷雷」，通常是由於冷空氣與暖溼空氣相遇，形成不穩定的大氣層結，導致對流活動增強而產生。

微博自媒體「中國天氣」則解釋，雷電發生，首先要有充足的水氣，其次還要有使濕空氣上升的動力，當西安地區前期氣溫偏高，之後又有較強冷空氣南下，劇烈的溫差就使得暖濕空氣被迫抬升，對流加劇，造成強烈的對流天氣，雷電就在這個過程發生了。上升的暖濕空氣發生凝華（物質從氣態轉固態），就會形成降雪，兩者同時出現，就是「雷打雪」了。

陝西省氣象台今（11）日 7 時 21 分發佈雷電黃色預警信號，預計下述地區未來 6 小時內可能發生雷電活動，造成災害事故：西安市新城區、碑林區、蓮湖區、灞橋區、未央區、雁塔區、閻良區、臨潼區、長安區、鄠邑區、高陵區、藍田縣、周至縣、西咸新區，咸陽市秦都區、渭城區、興平市、三原縣、涇陽縣、禮泉縣、淳化縣，渭南市臨渭區、華州區注意防範。

有網民科學普及，引漢代易學家京房說法，認為「冬天打雷是因為春夏之季濫殺生靈所致，人類倘不思過悔罪，冬天必將吹起暖風，以致天下蟲害猖獗、瘟疫四起。」有網民回應稱「我本來不信的，結果武漢前兩年冬雷之後就出現疫情了。」「21 年 2 月 24 日，鄭州冬雷陣陣，7 月 20 發大水（河南水災）。」有人則認為因「濫殺生靈」受罰，是前段時間成都女童遭狗咬成重傷後，內地多地大舉搜捕、虐殺流浪狗所致。一場確實相對罕見的「雷打雪」氣候現象，意外掀起內地網民各種天象異說的討論。