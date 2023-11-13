中國南極科考船「雪龍2號」穿越赤道　歷時33小時救起4名外籍漁民

11月1日，中國第40次南極考察啟航儀式在上海舉行，「雪龍號」與「雪龍2號」奔赴南極。

近日，「雪龍2號」穿越赤道舉行紀念活動時，發現海面上一艘載有4名外籍漁民的漁船正在求救。「雪龍2號」當即中斷既定航程，開展救援。歷時近33小時，將被困漁民救起。



雪龍號、雪龍2號11月1日從上海啟航。（視覺中國）

據央視新聞報道，「雪龍2號」穿越赤道時，駕駛室值班人員發現異常情況。「在很遠的地方發現了一個小黑點，靠近後看到有人揮動著黃色衣服，很明顯是一個求救的信息。」船長了解情況後減速停船，隨後與考察隊副領隊商議決定兩船先保持一定距離，進一步確定求救船隻情況。

經過觀察，「雪龍2號」確認了求救船隻長約12米、疑似失去動力、船上有4名人員，但由於距離較遠，無法判斷具體情況。「雪龍2號」一邊做好傷員應急救治準備，一邊慢慢靠近求救船隻，並派出無人機近距離觀察情況。

當日下午4時40分，「雪龍2號」左舷靠上求救船隻。獲知求救船隻的4名人員是巴布亞新幾內亞漁民，原計劃由埃米勞島前往居住地卡維恩，途中油料和蓄電池耗盡，失去動力，已經在海上漂泊了9個小時。

「雪龍2號」為給求救船隻投放了水和食物，並提供了柴油，並將蓄電池都充滿電。由於求救船隻的發動機始終無法成功點火，考察隊向當地海事搜救部門報告，並建議安排救援，同時安排求救船隻的一名船員登船與家屬進行電話溝通，並通過家屬聯繫到求救人員居住地的救援組織。

然而第二日下午，當地救援稱無法抵達事發地點，當時亦距離「雪龍2號」既定航道偏離約50海里，若繼續等待將影響南極考察任務。考察隊決定，將求救船隻和人員轉移至「雪龍2號」上，運送受困人員回家。

經過救援，所有被困人員安全登上「雪龍2號」，求救船隻也被吊運到「雪龍2號」的尾部甲板上，重新起航。經過5小時航行，將被救漁民和船隻運抵指定的位置，並為他們配備了衣物以及必要的防護裝備後，長達33個小時的救援最終成功結束，「雪龍2號」重新起航前往南極。