京東前副總蔡磊成全球首個人工喉試用者　石墨烯片助漸凍人獲新聲

京東前財務副總裁蔡磊成為全球首個可穿戴人工喉的試用者，他在2019年被診斷出患有肌萎縮性側索硬化症，即俗稱的漸凍症，也因此逐漸失去說話的能力。不過，當蔡磊13日藉由穿戴人工喉聽到過去的聲音時，感慨地提到，「這是一個激動人心的時刻。哇塞，正常了！」



漸凍症是一種神經系統退化性疾病，患者會逐漸喪失肌肉控制能力，其中包括聲帶的控制。因此，蔡磊失去了發聲的能力，無法與他人進行正常交流。

據了解，這款可穿戴的智能人工喉由北京清華大學集成電路學院任天令教授團隊研發，是全球首創的技術。「人工喉」透過一枚硬幣大小的石墨烯片，感應臉部肌肉的微小運動，將這些運動轉化為聲音，能幫助語言障礙者「重獲新聲」。

現年45歲的京東前財務副總裁蔡磊是內地電子發票的推動者，他在4年前診斷出患有漸凍症後並未放棄自己，便主動尋求科學家支持、透過搭建數據庫、建立規模達數億元人民幣的基金進行藥物研發，提供同為漸凍症的患者醫療上支持。

蔡磊換漸凍症後不放棄自己，投身對抗漸凍症醫療事業。（每日經濟新聞）

清華團隊研究出的人工喉能採集佩戴者喉部發聲的訊號，再將其轉換為語音播放出來，還能模擬佩戴者患病前的音色進行輸出，還原準確率超90%。該成果已發表在《自然》（Nature）人工智能子刊《自然機器智能》（Nature Machine Intelligence）上。