女子要求星巴克趕走外賣員　稱｢他污染了咖啡廳的空氣｣　下場曝光

四川成都一商場的星巴克門店內，有女顧客語言侮辱外賣員，認為店內空氣被污染了，企圖將他驅趕出店，星巴克工作人員和保安隨後反將該女子請出店裡。轄區派出所人員稱，事發接獲民眾報案，已現場進行批評教育，會妥善處理。



內媒「九派新聞」援引網民影片報道，11月29日在四川成都一商場的星巴克門店內，有一名紅衣女子對身穿外賣制服的男子說「你還在這裡幹嗎啊？」有門市人員過來勸解，該女子遂稱「讓我跟他坐在一起，絕對不可能，沒有任何可能性。」隨後，服務員指著門口對她表示「那希望你下次再來。」

影片中，拍攝者說道：「活久見，因為穿著（外賣）制服，所以趕別人走。」影片配文稱，該女子嘲諷外賣小哥窮，「買不起商場裡幾萬一顆的鑽戒」。

九派新聞12月1日聯繫上影片發布者。發布者介紹，紅衣女子在星巴客店內當眾嫌棄外賣小哥，認為他污染了咖啡廳的空氣，導致她無法呼吸，要求小哥出去。最後星巴克店員和商場保安，將該女子請了出去。

該星巴克所在商場一工作人員表示，商場無權干涉品牌運營，從星巴克獲悉此事已妥善處置。

星巴克在華先後與外送平台餓了麼、美團合作，方便其用戶透過平台訂購咖啡外賣。（視覺中國）

轄區派出所的工作人員回應稱，事發當日接到報警，已處理，紅衣女子被商場物業勸離。「她說人家衣著不得體，這肯定不對，只要不是裸露身體，沒有理由不讓人家進來，不能侮辱人家。當時批評教育了，會妥善處理。」

影片在網上傳開後，網民紛紛抨擊該女子行為，留言「喝個幾十塊錢咖啡就給她飄成這樣了，讓我開了眼，咋還有這種人啊」，「穿的乾乾淨淨的，哪裡污染空氣了？」，「店內空氣確實被污染了，不過不是外賣員」，「工薪階層也能喝起星巴克，這位大姐哪來的優越感？這波星巴克店員和保安做的對」。