28歲男恐怖驅魔喪命！爸媽弟「手伸入他喉嚨抓鬼」　3人都被收押

台媒報道，台灣雲林縣虎尾鎮發生「驅魔」害命命案。陳姓人家28歲長子被懷疑鬼上身，爸爸、媽媽和弟弟聯手在家裡自行驅魔更將「手伸入喉嚨抓鬼」，直到陳男沒反應，緊急送醫卻不治。



雲林縣警察虎尾分局依照傷害致死罪送辦陳家出手3人，雲林地檢署複訊後申請羈押獲准。檢警會同法醫初步相驗，死因為窒息，將擇期解剖釐清確切死因。



報道指出，事件發生在12月1日凌晨1時許，調查發現，死者陳男(28歲)日前參加廟會活動，被告知「卡到髒東西(指鬼)」，陳的爸媽和弟弟決定在家自行驅魔，事發當日將陳男壓在自宅神明廳，爸爸抓手，弟弟壓腳，媽媽則將手伸進他的嘴巴驅魔，過程中陳男疼痛難受，後來更失去意識，家人才發現事情不對，緊急送往虎尾若瑟醫院急救，但搶救後不治，送醫不治。

鄰居表示，陳家平日少與鄰居互動，也少聽到爭吵，直到警方上門，鄰居才知道出事了。雲林地檢署表示，28歲陳姓男子12月1日凌晨送天主教若瑟醫院就醫，到院前已無心跳，經急救無效，遂通知警方到場瞭解，疑似被父母、弟弟3人壓制過頭。

12月1日下午檢方完成相驗，父母、弟弟等3人經偵訊後，依涉嫌刑法第277條第2項傷害致死罪，並有串證可能性，聲請羈押獲准，確切死因仍待解剖確認。