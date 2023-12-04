珠海某小區發生情殺兇案　47歲男殺3人後自殺　含一對澳門母子

據此前報道，近日，網傳廣東珠海某小區發生一宗命案，三人被殺害。今日（4日），珠海警方發布案情通報顯示，事發於12月2日上午11時50分許，一男子持刀傷人3死後當場自殺，4人當場死亡。死者包括一名澳門女子、其9歲兒子及內地男友，珠海警方已通報澳門警方協查此案。



此前報道指，12月3日，網傳廣東珠海某小區發生一宗命案，三人被殺害。命案發生地疑似為珠海市香洲區錦繡檸溪小區。同日上午，有該小區商戶表示，的確發生命案，「就在昨天（2日），聽說有三個人被殺。」

網傳疑兇於當日近中午時間在大堂升降機門口攔截正欲外出的澳門女子等上述3人。案發後，大批警察和4輛救護車抵達大樓門前，並封鎖現場，附近居民始知發生慘案，現場封鎖至當日傍晚。

珠海警方通報。

珠海市公安局香洲分局今日發布案情通報，事發於12月2日11時50分許，香洲區某小區發生一宗持刀傷人案，致3人受傷，嫌疑人劉某(男，47歲)行兇後當場自殺。接獲報警後，警方迅速到場處置。經120醫務人員現場確認，4人已無生命徵象。

澳門保安司司長黃少澤今日表示，事件涉及3男1女，包括一名9歲澳門男學生，目前已通知教青局向相關學校提供支援。根據珠海警方資料，女死者生前和兒子及現任男友居於珠海，她的內地前男友當日突然上門持刀行兇。女死者在澳門並無親屬，其大女兒在內地讀書，目前已通知對方。

經珠海警方初步偵查，案件係情感糾紛引發。目前，珠海警方已通報澳門協查此案，案件正在進一步偵辦中。