男子跳河輕生還拉救援者下水同歸於盡　上岸後遭圍觀民眾摑2巴掌

山東菏澤市一名23歲男子，近日因不明原因選擇跳河輕生，路過的趙姓男子見狀便跳下河想救他，但卻遭輕生男子拖下水，並不斷把趙男的頭壓入水裡，想要同歸於盡。最後在消防人員及圍觀眾人幫助下，水中兩人才獲救上岸。不過一位民眾因看不下輕生男子「忘恩負義」，直接摑了他兩巴掌。



綜合內媒報道，路過的趙先生當下見到男子跳河輕生時，毫不猶豫的跳下河救援，卻不料上演「農夫與蛇」戲碼，輕生男子並未配合趙先生的救援，反而多次試圖把趙先生拖入水中，並把趙先生的頭按在水裡，疑似想將兩人同歸於盡，目擊民眾紛紛拍攝了輕生男子的惡意行為及畫面。

好心男子下水救人，反而被輕生男子拉下水。（微博影片截圖）

有些好心民眾看不下去，拿了繩子及梯子等救援工具想將兩人拉上岸，輕生男子視若無睹，使得救援變得極為困難，直到消防人員抵達後，輕生男子才停止胡鬧。

待兩人上岸後，其中一位民眾非常氣憤，在眾目睽睽下摑了輕生男子兩巴掌，並怒斥他缺德，「人家好心好意去救你，你倒好，把人往水裡拽，良心不痛嗎？」趙先生脫離險境後表示，自己當時嗆了好幾口水，兩人在水中掙扎的過程中，手機也泡壞了，後來回想起來還是挺可怕的。

隨著影片流傳，網民對於輕生男子的惡意行為多感到憤怒，紛紛留言表示「別人好心救你，你竟然要拉著救命恩人一起死」、「殺人未遂，必須重判」；也有人呼籲，遇到類似狀況，第一時間應該先通報救援單位，並尋找附近是否有工具可以將人拉上岸，而不是自己捨命下水救人，不然後果可能會不堪設想。

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