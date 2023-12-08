弄丟骨灰後給盒新的？河南女稱母親聽後心臟病發　殯儀館最新回應

河南鄭州的樊女士近日反映，今年11月19日，其爺爺逝世後，她到殯儀館取父親的骨灰，打算把二人安葬在一起，結果被告知骨灰不見了。而後來工作人員竟找了一個新的骨灰，說是她父親的，「母親聽說後已經心臟病發作」。



周五（8日），殯儀館一名工作人員表示，上述絕對是樊女士父親的骨灰。



據了解，樊女士的父親10年前去世後，骨灰寄存在了新密市殯儀館。當樊女士去殯儀館取骨灰，希望將父親、爺爺安葬在一起時，卻意外發現存放骨灰的櫃子已經空了，父親的骨灰不翼而飛。

樊女士介紹，殯儀館給出的解釋是2020年左右更換了存放骨灰的房間，在搬運的過程中，可能弄丟或者是搞錯了，「現在他們找了一個新的骨灰，說是父親的，母親聽說後已經心臟病發作」。她表示，現時找不到父親，未能讓父親入土為安，也沒有完成爺爺的心願，她對此十分痛苦，徹夜失眠。

對此，新密市殯儀館殯儀服務科科長趙洋表示：「可能是搬那個櫃子的時候，把那個745（櫃子）給看成了754，然後放到754那個盒子裏了。」但樊女士不認同此說法，因為兩個櫃子根本就不在一起，而且她寫的字和照片都沒有了。

趙洋強調不會推脫責任，可以通過指紋或者其他方式，再做個鑒定。目前，警方已經介入處理，民政局已經委托了公安機關的鑒定科進行鑒定，正待結果。

趙洋強調不會推脫責任。（影片截圖）

至周五，殯儀館工作人員表示，目前警方以及民政局都已經介入，領導正在開會研究此事，後續官方會對此事的相關情況進行發布。雖然鑒定結果尚未知，但工作人員認為，存放在754號櫃子內的骨灰，就是樊女士父親的骨灰，「絕對是她（父親）的骨灰」。

事實上，像樊女士這樣的遭遇並非個例。今年8月，安徽滁州市全椒縣殯儀館亦出現燒錯了遺體的錯誤，將一家的骨灰給了另一家。殯儀館工作人員發現弄錯後，當晚來到了墓地，磕了三個頭後將骨灰取出。事件引起輿論的強烈反響，官方表示，將對相關責任人進行問責。

河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，從社會和風俗的角度來看，骨灰對於家屬來說具有重要的紀念意義，是他們緬懷親人的重要方式。因此，殯儀館在處理骨灰時，必須極其謹慎，確保不會發生丟失或混淆的情況。否則，不僅會對家屬造成嚴重的精神傷害，也會對社會公序良俗產生負面影響。