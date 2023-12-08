殯儀館弄丟骨灰後給盒新的？河南女：母親聽後心臟病發　已報警

河南鄭州的樊女士近日反映，今年11月19日，其爺爺逝世後，她到殯儀館取父親的骨灰，打算把二人安葬在一起，結果被告知骨灰不見了。而後來工作人員竟找了一個新的骨灰，說是她父親的，「母親聽說後已經心臟病發作」。



據了解，樊女士的父親10年前去世後，骨灰寄存在了新密市殯儀館。當樊女士去殯儀館取骨灰，希望將父親、爺爺安葬在一起時，卻意外發現存放骨灰的櫃子已經空了，父親的骨灰不翼而飛。

樊女士介紹，殯儀館給出的解釋是2020年左右更換了存放骨灰的房間，在搬運的過程中，可能弄丟或者是搞錯了，「現在他們找了一個新的骨灰，說是父親的，母親聽說後已經心臟病發作」。她表示，現時找不到父親，未能讓父親入土為安，也沒有完成爺爺的心願，她對此十分痛苦，徹夜失眠。

對此，新密市殯儀館殯儀服務科科長趙洋表示：「可能是搬那個櫃子的時候，把那個745（櫃子）給看成了754，然後放到754那個盒子裏了。」但樊女士不認同此說法，因為兩個櫃子根本就不在一起，而且她寫的字和照片都沒有了。

趙洋強調不會推脫責任。（影片截圖）

趙洋強調不會推脫責任，可以通過指紋或者其他方式，再做個鑒定。目前，警方已經介入處理，民政局已經委托了公安機關的鑒定科進行鑒定，正待結果。