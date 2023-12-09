大學課堂講解｢春宮圖｣露骨挨批　網民翻查原是性學古籍《素女經》

近日有網民爆料，指在江蘇一所醫藥大學的課堂上，有老師細目講解「春宮圖」，遭外界質疑太露骨，校方回應稱「介入處理」。事件曝光後，即時引起網上熱議，不少人均支持老師「醫學面前不分男女」，反質疑「醫學院都不准講？」



根據《時間視頻》報道，南京中醫藥大學12月6日被網民爆料，指稱有老師在課堂上講解春宮圖，並以「七傷自癒自除」、「百病不生」、「百病消滅」等詞彙加以描述。結果，有網民認為，教材內容過於露骨，不適合在課堂上出現。對此，南京中醫藥大學校長辦公室7日做出回應，指校方目前正在處理此事。

這則消息後在微博上引起討論，不少網民認為批評者的觀念迂腐，「就這樣還想著普及性教育呢？」、「我覺得出現在醫學院很正常啊，誰這麼小題大作」、「不是吧，南京中醫藥大學，講授專業的中醫課程，這也要檢舉？」、「真的服了2023年還有這種人，這是醫學，學生也都成年了，一邊談性色變，一邊催婚催育」、「中醫房中養生術，南中醫走在了前沿，然後被舉報，這竟然是21世紀，是2023年，難以想像。」

也有「博學」的網友指出，學校課堂在講解的「春宮圖」，事實上應為《素女經》，即是中國古代最重要的性學著作，主要在講述房中術和養生須知，包含體位、技巧、季節、心理學、懷孕方法、性科學理論等多方面內涵。

《素女經》是古代中國關於房中術的作品，在漢朝已經非常著名，成書在漢朝之前，傳說作者為黃帝時代的素女。此書在唐朝之後失傳。西元982年，日本人丹波康賴在他編成的《醫心方》一書中收錄了此書，現今《素女經》發行本即為日本收藏本。