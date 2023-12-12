周海媚傳死訊　知情人闢謠稱在醫院治療　律師：造謠者或涉誹謗罪

12月11日晚，網上突然傳出周海媚已離世的消息，亦有消息指周海媚在醫院昏迷中。12月12日，內地著名編劇譚飛在微博證實周海媚並未過世；香港導演陳勳奇向內地資深傳媒人杜恩湖披露，周海媚因病在北京一家醫院治療中。

事後，「周海媚離世」的消息已被刪除。有內地律師介紹，在網上發布他人死亡的虛假信息，可能對他人造成嚴重的精神損害，嚴重的或涉嫌誹謗罪。



12月11日晚，最早爆料的網民在微博周海媚超話中發表「一代女星隕落意外離世周海媚」，但該爆料圖文當晚已被刪除。多家媒體試圖聯繫周海媚工作室證實消息，但工作人員聽到來意後就掛斷電話。

12月12日，有知情人士爆料稱，周海媚仍在醫院治療，處於昏迷狀態，並未去世。著名編劇譚飛也轉發該文，並表示「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛」。

內地資深傳媒人杜恩湖在微博發文稱，獨家採訪了周海媚曾經合作拍過兩部戲的香港著名導演陳勳奇。陳勳奇披露周海媚的最新動態：「到今天12目12日上午10時30分為止。周海媚正在北京一家醫院治療。周海媚最近身體確實有病。她住進了北京一家醫院。醫生正在為她積極治療。憑著北京專家醫生的治療水平。周海媚是有望恢覆健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」

周海媚是香港女演員、歌手，1985年參加無線第一期藝員訓練班出道，1990年至1993年連續三年被評為「香港地區最受歡迎女演員」。曾在在金庸劇《倚天屠龍記》中飾演周芷若，還曾參演電視劇《射雕英雄傳》和《武媚娘傳奇》。