大連酒店有男子裸體墮樓當場身亡　警方通報：已排除刑事案件

12月13日，大連酒店有男子裸體墮樓亡。警方稍晚通報案件指，當事男獨自入住酒店，用茶几將房間玻璃砸碎後裸體墮樓，當場身亡，符合高墜死亡特征，已排除刑事案件。案件原因及善後工作正在處理中。



《瀟湘晨報》報道，事發地為大連市沙河口區某酒店。網傳影片可見，酒店高層一處窗戶破裂，酒店前方一輛私家車上有男子臥在車頂，車頂明顯塌陷。

影片發佈者表示：「看見一人沒穿衣服把一輛車砸了，現場不讓我亂拍」、「我路過時警察已經去了，腰部已經砸車裏了」。

同日，大連市公安局星海灣分局通報：2023年12月13日8時52分許，市公安局110指揮中心接到報警稱，在沙河口區中山路某酒店有一男子墮樓，落到該酒店樓下停放的一車輛頂部。接警後，屬地警力立即臨場處置，經救護醫護人員現場確認，該男子已當場死亡，現場未造成其他人員傷亡。

通報指，經公安機關現場勘驗、調取監控、走訪調查，初步查明，死者萬某(男，46歲)於當日獨自入住該酒店後，用房間內一茶幾將房間窗戶砸碎，後墜樓身亡。死者符合高墜死亡特征，已排除刑事案件。目前，事件原因調查和善後處置工作正在進行中。