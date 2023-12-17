浙江景區纜車因大風故障　51旅客慘困半空兩個鐘飢寒交迫：像醬鴨

內地多地受寒潮襲擊，多地氣溫創立冬後新低。昨日（16日）浙江一處景區的上下山纜車更因風太大突然停運，51名旅客一度被困在半空兩小時，又冷又餓，幸而經搶修後纜車恢復運轉，所有旅客都安全到達山頂或山下的遊客服務中心，沒有人員傷亡。



內媒《極目新聞》報道，在16日午間，浙江湖州的雲上草原高山旅遊度假區的索道主線上一個空的纜車因大風脫軌，觸發整條索道的保護裝置啟動，造成索道突然停駛。51名旅客一度被困在纜車內，搶修後至下午2時多才恢復運轉。

事發前景區經歷過雨雪天氣，山上有積雪，還有霧凇，天氣非常寒冷。當時受困於纜車內的施先生表示，當時「就是像醬鴨一樣被掛在上面掛了2個多小時」。他又指，因纜車靠近滑雪場，車內的溫度非常低，體感溫度在零度以下，為了保持體溫，也不敢亂動。

浙江湖州的雲上草原高山旅遊度假區的纜車一度停運。圖為在纜車等待區，等待下山的遊客。（《極目新聞》）

施先生表示，他在返回山腳遊客服務中心休息時仍驚魂未定，形容「終身難忘」，以後坐纜車可能會有陰影。施先生更指，他有一些的同行同事下來之後，抖得連熱水都拿不住。

另一位受困民眾邢先生則指，當時山上溫度很低，儘管大家都穿得很厚，但在高山上等近兩小時，又冷又餓，不少人撥打119求助。

30個國家級氣象站最低氣溫突破12月歷史極值

據中國天氣網，今日（17日）清晨內地23個省會級城市氣溫創立冬後新低，其中河北、山西、北京、天津、遼寧共30個國家級氣象站最低氣溫突破12月歷史極值，山西、河北、遼寧有5個站破建站以來歷史極值，寒意襲人。

中國天氣網指，明天（18日）開始至20日，新一股較強冷空氣又將自北向南影響中東部地區，部分地區氣溫下降4～8℃，遼寧局部地區降溫10℃以上。