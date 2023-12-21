廣東首個近淺海油田油氣項目　烏石23-5油田導管架吊裝下水安裝

近日，廣東首個近淺海油田油氣上岸項目取得新進展，烏石油田群開發項目烏石23－5油田導管架吊裝下水並安裝就位，這也是烏石油田群首個油氣田導管架的海上安裝，中國海油湛江分公司聯合湛江海事部門采取多項措施保障油氣田導管架順利完成安裝。



本次安裝的烏石23－5油田導管架重1200噸，高度30.9米，足有7層樓高，導管架將通過4根84英寸（每根2節，重260噸）鋼樁固定於海床上，用於支撐重量3300余噸的上部組塊，是烏石油田穩產的關鍵設施，安裝難度堪比飛行器和空間站精準對接。

為保障油氣田導管架海上安裝施工安全，湛江徐聞海事處組織召開烏石油田項目安全協調會，開展安全生產作業、防範商漁船碰撞和預防船員工傷事故等安全宣貫活動；執法人員開展巡查，重點巡查流沙港碼頭外水域、烏石油田作業區水域、雷州大唐電廠碼頭外等水域，檢查航道和航標狀況，排查三無船舶、內河船舶涉海運輸、不按規定值守高頻、故意關閉AIS等違法行為；加強對轄區施工作業船舶的監管力度。最終在各單位部門的通力協作下，導管架在2小時內完成海上安裝。

烏石油田群開發項目烏石23－5油田導管架吊裝下水並安裝就位。（羊城晚報）

據悉，烏石油田群位於南海北部灣盆地烏石凹陷的東部，距潿洲油田群約80公里，距雷州市烏石鎮約25公里，區域水深14米－28米。烏石油田群采用半陸半海開發模式，擬在烏石鎮原雷州鹽場附近建設一個陸上終端處理廠，包括原油脫水、原油穩定、天然氣處理、生產水處理等設施。同時在北部灣海域新建一條由海上平台至烏石終端的混輸管道、一條由烏石終端至海上平台的註水管道及一條復合電纜。

目前烏石16－1W油田導管架已在海油工程天津場地完成裝船作業，即將啟航趕赴海上安裝現場。烏石油田油氣上岸，將為粵西地區提供持續穩定可靠的綠色能源。