上海稅務大廳雕像西方半裸女子腳踏長城？男子怒批：這是啥意思

近日，上海一男子發布影片抨擊上海稅務大廳一個雕像，該雕像雕刻了長城上面還站了幾個西方女子，該男子在影片中大聲喊道「這是啥意思」，他更批評該雕像旁邊還有幾個小天使。據了解，影片中大廳的雕像上確實刻有長城，並且長城的上方還刻有類似西方女性的浮雕。



上海稅務大廳工作人員回應稱，已經跟後台說過了，後台也已經知曉這個情況，會向上反映這個問題。



對於該雕像，許多內地網民抨擊「這就是文化滲透的結果」、「上海不意外」、「崇尚西方美學的結果」、「稅務大廳出現這個不合適」；但亦有網民認為該男子上綱上線，「是不是排隊太久太閒沒事幹」、「文革又開始了，到處抓間諜」、「沒事專注自己的事好不好？動不動上綱上線到處挑刺，這是想回到某個時期嗎？」

網民點睇：

「這就是思想文化被逐步滲透的結果。就跟那個毒教材一樣，故意把中國兒童畫成唐氏綜合症一樣，這個構圖確實有一定含義。」

「應該找稅務大廳吧，這種設計是設計師的原因啊，好多設計師思想上就崇洋媚外沒有辦法，崇尚西方美學沒辦法，只能說是政府人員審核沒到位罷了，普通人就會覺得是藝術咱不懂欣賞，也不會過多關注這些西方浮雕吧，拍攝者沒事找事。」

「沒事專注自己的事好不好？動不動上綱上線到處挑刺，這是想回到某個時期嗎？再說了，再睜眼看看踩了長城嗎？不要在回到某個時期的處理程序上推波助瀾好不好？你以為全民都這樣睜著一雙大眼不幹正事轉挑刺是好事嗎？」

