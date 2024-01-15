外賣平台為外賣員規劃逆行送餐路線　只為壓縮送餐時間減運費？

內地外賣員送餐「逆行」的交通違法現象頻現，大多被視為是外賣員為縮短路程送餐的行為，但上海12345市民服務熱線接獲投訴稱，外賣平台系統規劃好的取餐送餐路線就是逆行路線，且平台是根據逆行路線的里程限定送餐時間，外賣員不得不按照逆行的路線行駛，以確保準時送餐。



《上觀新聞》報道，去年12月底，美團外賣員陳陽陽（化名）向上海12345投訴外賣平台向他規劃的送餐路線中包含逆行路線。據介紹，美團平台會對這些路線標注「距離更短」的小字，而架空道路或高速公路的輔道（路肩），是平台規劃逆行路線的高發地。

在美團外賣員的取送餐地圖界面上，平台特意標注「路線非導航規劃」，並提醒外賣員要「遵守交規」。多名逆行的外賣員稱，他們會根據平台規劃的路線送餐，主要原因是平台在分配送餐時間時，配送距離的遠近是主要因素。

有外賣員介紹，平台規定的送餐時間，包括了取餐、商家出餐、騎手送餐，而外賣員通常會同時接7、8張訂單，「按照平台規劃路線走才不會超時」。

陳陽陽表示，此前已向美團平台多次反映問題，並要求平台規劃合理的路線、配置足夠的送餐時間。客服曾強調平台提供的路線不是騎行的導航路線，又曾承諾將採取措施予以優化，但最後索性以「距離補貼」的名義，每單多付2元配送費「打發」他。陳陽陽認為，平台對於規劃逆行路線的現象應該是「默許」。

報道指，美團平台幾乎都會向外賣員規劃逆行路線，其他平台則提供非逆行路線，但有外賣員表示，一些非逆行路線未能通行，他們只能「跟大隊」逆行。

有外賣員介紹，平台規定的送餐時間，包括了取餐、商家出餐、騎手送餐，「按照平台規劃路線走才不會超時」。（新華社）

資深導航產業技術專家鄧勇認為，導航軟件在技術上完全可以做到不規劃逆行路線，外賣平台之所以規劃逆行路線，與其「調度算法」有關。他介紹，外賣平台通常都有路線規劃、距離計算的算法提供商，會根據平台的運營邏輯來開發算法，能規劃出逆行路線，則說明在算法中遵守法規顯然沒有被放在第一位。

有業內人士介紹，外賣平台在規劃路線時，除了參考常規的導航路線之外，還會跟蹤參考外賣員的騎行軌跡。一些外賣員通過逆行節約送餐時間，平台會認為相應的逆行路線是可行，從而生成最短、最節約時間的送餐路線，並推廣給所有外賣員。路程近了，時間短了，既為外賣平台抓住更多的用戶，又壓縮了支付給外賣員的配送費。

智能交通行業專家喬川龍博士認為，交通法規是具有強制性，平台在規劃外賣員取送餐路線時，不應該規劃逆行路線或者禁行路線。他建議，交通管理部門除了加大對外賣員交通違法行為的整治力度之外，還應該對平台加以規範，勒令平台給予外賣員正確的路線指引和相匹配的取送餐時間。必要時，交警部門可以約談外賣平台，令其糾正。