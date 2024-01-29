吳秀波公司被強制執行7.56億　曾稱遭兩個騙子設局害到破產

內地演員吳秀波憑電影《北京遇上西雅圖》而爆紅，本來前途一片光明，但因2018年爆出與女星陳昱霖婚外情事情，被封為「失德藝人」而遭封殺，從此絕跡於演藝圈。



內媒今日（29日）報道，近日吳秀波持股99%的霍爾果斯不二文化傳媒有限公司新增被執行人信息，案由為合同糾紛，執行標的2.9億餘元（人民幣，下同），執行法院為浙江省高級法院。此前，吳秀波及該公司因委託合同糾紛已被強制執行4.66億餘元。



知情人士透露吳秀波將不再從事演員工作。（微博@演員吳秀波工作室）

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該公司目前存在2條被執行人信息，被執行總金額逾7.56億，此外，該公司所持北京弎生影業有限公司3000萬股權已被凍結。

去年11月，吳秀波回應關於被強制執行4.66億一事，他發文稱自己「辛辛苦苦為資方拍戲，被兩個身上背著一身案子的騙子，用假章假合同設局！害到破產！」並曬出兩段對話錄音。

吳秀波因2018年爆出與女星陳昱霖婚外情事情，被封為「失德藝人」而遭封殺，從此絕跡於演藝圈。（視覺中國）

2019年1月18日，自稱與吳秀波有過七年感情經歷的陳昱霖父母在陳昱霖微博上發布公開信稱，陳昱霖與吳秀波有過感情經歷，最後被吳秀波以勒索罪名報案，並已被正式逮捕。受此影響，吳秀波多部影視作品未能上映，從此「退出」了演藝圈。

2021年1月底法院宣判：陳昱霖（本名：陳夢琳）被判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣十萬元。

自稱是吳秀波情婦的陳昱霖。（微博@陳昱霖木木）