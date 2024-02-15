借花獻佛？酒後偷6快遞並送3件給女友做情人節禮物　上海男被行拘

上海一名男子近日趁情人節臨近，想為女朋友送上禮物，然而其採取的方式，卻是盜竊他人的快遞來「借花獻佛」，最後被警方依法行政拘留。



事緣2月7日早晨，寶山區一名速遞員報警稱前一日在某公寓遞件時，因快遞櫃已滿，只好將數件快遞放在櫃旁快遞架並通知客戶自取，但隨後卻接到多位居民聯繫稱沒有收到快遞，自行前往尋找也未能找到，不得已只能報警。

閉路電視拍到作案過程。（澎湃新聞）

民警於是調閱閉路電視片段，發現一名身穿綠色羽絨服的男子在快遞架邊左挑右選挑，並不時左顧右盼，最後取了6件快遞後匆忙離開。根據速遞員提供的包裹信息，民警與片內包裹仔細對比後，發現特徵較為相似，最終到疑犯曹某的住處將其拘捕。

到案後，曹某對其盜竊的違法事實供認不諱。據交代，其2月6日晚與友人聚餐喝酒後回家，途中行至某公寓時，素來愛貪小便宜的他想到情人節將至，該給女友準備禮物，加上他本身住在該公寓附近，曾到公寓內快遞櫃收發過快遞，對內部快遞架分布情況比較熟悉，於是借酒勁共偷取了6件快遞，再拿到僻靜處拆開，留下3雙女鞋送給女友「以表愛意」。經統計，曹某共盜竊了6件快遞，總價值約1000元人民幣。