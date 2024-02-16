內地夫妻看電影要求前排學生調整座位遭拒絕　竟Call人毆打學生

《長江日報》報道，2月12日江西贛州一對夫妻因座位太擠要求前排為其調整座位，可電影院的座位是固定的無法調節，妻子便開始辱罵對前排的兩名學生，最後雙方發生爭執，夫妻倆竟然打電話叫人毆打兩個學生．更直接甩學生一個耳光，事件引發輿論熱議。



內媒報道，電影院後排的夫妻在得知前排座椅無法調整後，一直語言攻擊前面的兩個學生，兩個年輕人被說得忍無可忍，站起來反駁。後排的夫妻一直用腳踹前排的座位。

為了不影響其他人觀影，他們被工作人員帶到電影院外調解矛盾，兩個年輕人聯絡自己的家長，電影院也選擇報警。

內媒報道稱，在等待警方的期間，夫妻依然喋喋不休，還用手指著學生，雙方又爆發了新一輪更激烈的爭執，夫妻還直接打電話Call人，來了一夥人，其中有一個穿紅衣服的人，直接對著前排學生一個耳光，他們一夥人對著兩個學生毆打。對方打完人，直接走了，兩個學生的家長和警方隨後來到影院現場。

2月14日警方通報稱，2月12日20時50分許，肖某平等人在石城縣影院與溫某彬等人因糾紛發生肢體衝突，溫某彬等人事發後逃離現場。接警後，石城公安第一時間到場依法處置。