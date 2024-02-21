欲強姦放火滅口中國女遊客　泰41歲電單車男司機被捕　係劫案慣犯

據此前報道，一名29歲中國女遊客近日在泰國芭提雅旅遊，於2月18日獨自搭乘電單車時，遭男司機拐入芭提雅一高爾夫球場附近的種植園內，企圖實施強姦，未遂後欲放火殺人滅口。中國女遊客逃出後報警，泰國警方介入調查。

當地時間2月21日，泰國警方在羅勇府地區的一棟房子裏，逮捕了一名可疑男子。經受害者辨認，確認該男子與當日施暴者為同一人。



此前報道：中國女遊客芭提雅獨乘電單車 險遭司機強姦放火滅口 泰警方調查

據《紅星新聞》報道，警方逮捕該男子後，將照片給受害中國女性辨認，受害者確認該男子為電單車司機。知情人士表示，嫌犯為41歲的泰國男子，名為Thip，過去曾多次參與高爾夫球童搶劫案。該人士透露，預計今日（21日）下午，泰國警方將就此事召開記者會。

泰警方表示，中國女子報警後，警方立刻成立了調查小組。調查組沿著嫌逃跑的路線，調取沿路監控畫面，鎖定了嫌犯。中國女遊客亦通過警方提供的照片，確定了該男子與對自己施暴的男子為同一人。

18日當晚，當地警方申請逮捕令，並於21日在羅勇府地區的一棟房子內將男子逮捕。

經警方調查，Thip曾多次參與高爾夫球童搶劫案。他的慣用犯案手法就是騎電單車跟蹤受害者，並搶奪受害者的項鏈、包袋等貴重物品。知情者更透露，該嫌犯18日犯案時所騎的電單車，是去年在醫院的某位病人遺失的。