河南一小學欠薪半年教師職員罷課　學生開學無飯食呆坐教室睇電視

河南開封祥符區樂學求實小學已開學4天，日前有家長爆料稱學校已經積欠教師和職員薪水長達半年。春節寒假後，學校沒有老師願意上課，學校食堂也沒有正常供應餐食給學生。學生們上課只能在教室睇動畫片或者電影，並安排每班一個老師照看孩子。



憂心的家長齊聚在學校大門外想了解狀況，家長擔心地說「我們也只能這樣看著孩子」，有家長則心疼老師稱「老師一直有對孩子負責」，批評校長「對老師不負責也不對學生負責」。



據《百姓關注》報道，有學生家長指出，疑因學校欠薪沒有老師上班，校長半年沒有給老師出糧，現在一個班就只有一個老師守著學生。

一位家長表示，目前開學4天，「三年級就一個語文老師上了一天語文，其他課的時間就是讓孩子坐那看電視，播放動畫片或是電影」。該家長心疼老師稱，老師肯定有家庭開支，老師欠薪期間一直對孩子負責，「但是校長不對老師負責、不對學生負責，一直不出面處理。」

涉事的河南開封祥符區樂學求實小學。（百姓關注）

3月1日，校方在事件曝光後迅速作出回應，稱問題已經得到妥善解決。學校老師3月1日回應稱，所有老師已返工，學生們已經開始正常上課。一名校內的馬姓老師稱：「飯菜也都正常了，工資陸陸續續會跟上。」

祥符區教育局工作人員表示已知曉此事，教育局領導正在積極處理中。

網民點睇：

我可不希望有人說為師不仁的，對學生不負責的，老師也是人!也是要吃飯的!工資發不出來讓人做奉獻啊！

公立學校的老師工資也一直在減，說財政沒錢，就只有老師在減。

以前就聽說過地方城鎮教師被欠薪幾個月跑去縣政府門口靜坐的事，沒想到現在都出現罷課了……

是公立學校還是私立學校 ，公立學校為啥欠薪，每年初各級財政都會有預算，請問官員欠薪了嗎？ ​

