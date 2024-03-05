兩女子攀登秦嶺失聯　積雪厚搜救4日才尋獲：一人已跌落懸崖死亡

據多位網民在社交平台消息，2月29日，兩名女子在陝西秦嶺服務區下車後登秦嶺，此後失聯，家屬報警。據多支救援隊消息，寧陝和西安都有救援隊參與搜救，救援隊分梯隊上山搜救，山上積雪較厚，氣溫較低，甚至難以看清道路。



兩名失聯女子於3月4日下午4時許被找到。經確認，其中一人身體虛弱，無生命危險，已送醫救治；另外一人已無生命體徵。據了解，失聯的兩人登山之後山中起大霧，其中一人在前方探路時不慎摔到懸崖底部導致遇難，目前其家屬也已經知曉該消息。



女子用盡了最後一絲力氣吹了一聲口哨求救

寧陝縣公安局相關負責人透露，接警後附近江口派出所、皇冠派出所立即派出警力搜尋，當地鎮政府幹部和熟悉地形的群眾也參與了搜救工作。經過多批救援隊的努力，在桃園溝和黑虎梁中間一帶終於找到兩名失聯女子。

最早發現失聯人員的西安市晨曦減災應急救援中心隊員透露，他們是1日晚上抵達的，當時派了兩個梯隊一共35人上山。在二道梁子搜尋時，領隊和當地村民嚮導說前面的地方容易走丟，隊員和嚮導就繼續探路搜尋，剩下的隊員在原地休整，領隊和嚮導往前走了一公里的時候，突然發現了腳印。

隨後，搜救人員一組五人前往腳印出現的方向——桃園溝附近搜尋，在前路遇到一個類似瀑布的溝渠時，搜救人員難以踰越。救援隊員介紹，「應該是那個女生聽到了我們的動靜，她用盡了最後一絲力氣吹了一聲口哨，被隊員聽見了，才確定這裡有個被困者。」在發現被困人員後，當時救援隊沒有辦法到達她面前，就給被困者扔下去了水和食物，確保她能夠生存下去。

另名女子探路時不幸遇難

參與協調救援工作的轄區派出所相關負責人稱，第一時間找到人之後，發現跌落懸崖的女子已經遇難。而另個女子在她的的同伴不幸摔下去後，繞道下去尋找時被困，其同伴的遺體也在附近發現。

救援隊指出，該女子當時的狀況是在那待了很長時間，身體凍得有點僵硬，手的活動範圍很小，只能用厘米來計算。據介紹，被困女子在吃完東西、按照搜救人員要求原地活動了一番後，被用繩子固定拉了上來，最終離開懸崖得以生還。