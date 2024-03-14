天文台預告回南天再臨　周日起一連三日濕度100%　下周二急跌9度

天文台預測一股偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，周末至下星期一沿岸地區有霧，日間溫暖，預料周日（17日）轉吹南風迎來「回南天」，一連三天相對濕度最高達100%。天文台預料，一股東北季候風最早在下星期一（18日）稍後抵達華南沿岸，預料下周二（19日）跌至17度，一夜急跌9度。



天文台指，一股偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，周末至下星期一沿岸地區有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下星期一稍後，至星期二抵達華南沿岸，該區氣溫下降，隨後一兩日早上清涼，天色好轉。

天文台表示，今日（14日）短暫時間有陽光，下午及今晚大致多雲，有一兩陣雨。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎18度至21度。展望明日大致多雲。周末至下星期一漸轉潮濕有霧，日間溫暖。隨後一兩日天氣較涼。

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天文台預料下周二急跌9度。（天文台官網截圖）

天文台料隨後幾天氣溫逐步回升

九天天氣預報顯示，未來數日市區氣會稍為回升，到星期六（16日）更升至介乎20至24度，擺脫「1字頭」，隨後幾天氣溫逐步回升，星期日、星期一最高氣溫達26度，但隨著一股東北季候風抵達沿岸地區，天文台預測下周二（19日）跌至17度，與前一日最高未溫相比，意味一夜跌9度。

另外，受潮濕的海洋氣流影響，天文台料本港星期日轉吹南至東南風，本港將經歷一連三天的潮濕天氣，相對濕度最高達100%。

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