天文台預報潮濕天氣再臨　料下周一天水圍濕度100%　春分最高20度

天文台天氣預報｜經歷連日有雨的天氣，香港今日（12日）終於迎來有陽光的好天氣。天文台指今日天晴乾燥，截至下午6時55分，紅色火災危險警告仍生效，市區氣溫介乎攝氏15度至22度，展望未來兩三日風勢較大，周末期間漸轉潮濕，下周一（18）天水圍分區濕度達100%。



下周三（20日）就是二十四節氣當中的春分，本來意指晝夜幾乎等長，不過由於緯度問題，香港的晝夜等長將提早在本周四（14日）發生。而天文台就預料春分當日，本港氣溫介乎17度至20度。



▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區雲量較多，風勢較大。隨著偏東氣流減弱，周末期間華南沿岸漸轉潮濕，日間溫暖。預料一股東北季候風，會在下周初至中期影響廣東，該區天氣稍涼。

▼3月5日 回南天將軍澳大廈走廊「流汗」▼



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天文台料周末期間華南沿岸轉潮濕。（天文台官網截圖）

天文台料周日回升至25度

天文台預料，今日天晴乾燥。吹和緩北至東北風，漸轉吹東風，離岸風勢間中清勁，氣溫介乎15度至22度。展望未來兩三日風勢較大，周末期間漸轉潮濕，相對濕度最高料達95%，星期日（17日）最高氣溫料回升至25度。天文台預測，下周一相對濕度達100%，據分區預測顯示，下周一上午8時，新界多區相對濕度達90%或以上，其中天水圍更達100%。

天文台料下周一天水圍相對濕度達100%。（天文台官網截圖）

下周三是二十四節氣當中的春分，代表春季的中分點，雨水將明顯增多、氣候溫和。春分時節，本來是指太陽直射赤道，晝夜幾乎等長，於是有「春分秋分，日夜均分」的說法。

但值得一提，由於緯度問題，香港的晝夜幾乎等長提早至本周四（14日）、本周五（15 日）就發生。本周四日出時間料為上午6時33分，日落時間為下午6時32分；本周五日出時間料為上午6時32分，日落時間為下午6時33分，上述兩日的日出、日落時間相差一分鐘。