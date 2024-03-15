天文台料回南天到　周日起一連三天濕度100%　周二有季候風跌9度

天文台預測，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流，逐漸被潮濕的海洋氣流取代，周末至下星期一沿岸地區有霧，日間溫暖，預料後日（17日）轉吹東南風迎來「回南天」，一連三天相對濕度最高達100%。天文台預料，一股東北季候風最早在下星期二（19日）稍後抵達華南沿岸，當日或急跌至17度，一夜急跌9度。



天文台指，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸被潮濕的海洋氣流取代，週末至下周一廣東沿岸地區有霧，日間溫暖。預料一股東北季候風會在下周二抵達華南沿岸，該區氣溫下降。受隨後的乾燥大陸氣流影響，下周中期廣東地區早上清涼，天色良好。

天文台料下周二氣溫下降

天文台表示，今日（15日）大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎20至24度。吹和緩東風，初時風勢間中清勁。展望隨後一兩日潮濕有霧，日間溫暖。星期二氣溫下降。下周中期早上清涼，部分時間有陽光。

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天文台料下周二氣溫降，一夜跌9度。（天文台官網截圖）

九天天氣預報顯示，未來數日市區氣會稍為回升，到星期日（17日）、星期一（18日）最高氣溫升至26度，但隨著一股東北季候風抵達沿岸地區，天文台預測下周二（19日）跌至17度，與前一日最高未溫相比，意味一夜跌9度。

另外，受潮濕的海洋氣流影響，天文台料本港星期日轉吹東南風，本港將經歷一連三天的潮濕天氣，相對濕度最高達100%。

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