天文台料下周連續三日濕度100%　下周中有季風　復活節假行雷有雨

天文台天氣報告｜天文台預料，今日（21日 ）大致天晴及乾燥，截至上午11時半，紅色火災危險警告正生效。天文台指，一股偏南氣流會在未來數日逐漸影響廣東沿岸，該區漸轉潮濕有霧，預料本港下周一（25日）起一連三日相對濕度達100%。下周五（29日）開展一連四天的復活節假期，天文台料屆時有雨，局部地區有雷暴。



天文台指，一股偏南氣流會在未來數日逐漸影響廣東沿岸，該區漸轉潮濕有霧，日間溫暖，周末期間廣東內陸驟雨較多。隨著偏南氣流在下週中期被東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。受高空擾動影響，下周後期華南有驟雨及幾陣雷暴。

天文台：未來數日轉潮濕

天文台指，今日（21日）大致天晴及乾燥。今晚漸轉多雲。吹和緩東風，初時離岸及高地風勢清勁，氣溫介乎18度至24度。展望未來數日漸轉潮濕有霧，有一兩陣驟雨。

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九天天氣預報顯示，未來幾天本港氣溫預料會上升，星期六（23日）最高氣溫達26度，星期日（24日）最高氣溫更升至27度。隨後幾日相對濕度亦會上升，下周一起一連三日的相對濕度料升至最高的100%。

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天文台料下周末局部地區有雷暴。（天文台官網截圖）

受高空擾動影響，下周後期華南料有驟雨及幾陣雷暴。下周五將開展一連四天的復活節假期，天文台料屆時幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最低氣溫約21度。

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