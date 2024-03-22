天文台預報回南天再臨　周日起一連四日濕度100%　復活節行雷有雨

天文台天氣報告｜天文台預料，今日（22日）短暫時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩東至東南風，相對濕度最高達95%，明日（23日）起一連五天有雨。



受偏南氣流影響，未來數日廣東沿岸漸轉潮濕有霧，預料本港星期日（24日）起，將一連四日經歷相對濕度高達100%的潮濕天氣。至於3月31日復活節當天，天文台預料有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



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天文台指，受偏南氣流影響，未來數日廣東沿岸潮濕有霧，日間相當溫暖，內陸地區驟雨較多。隨著偏南氣流在下周中期，被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。

天文台展望未來數日漸轉潮濕

天文台指，今日（22日）短暫時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩東至東南風，氣溫介乎20度至25度；展望未來數日漸轉潮濕有霧，有一兩陣驟雨。下周初日間相當溫暖。

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天文台料周日下午分區高達30度

九天天氣預報顯示，未來幾天本港氣溫預料會上升，星期六最高氣溫達26度，星期日最高氣溫更升至27度，據分區預測顯示，當日下午2時流浮山、上水兩區氣溫料高達30度。當日相對濕度亦會上升，天文台料星期日起，一連四日相對濕度將升至最高100%。

天文台料本港將經歷一連四天相對濕度高達100%的天氣。（天文台官網截圖）

受高空擾動影響，下周後期華南料有驟雨及幾陣雷暴。3月31日就是復活節，天文台預料當日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎21度至25度。

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