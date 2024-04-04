天文台料清明節最高30度　周末七欖有驟雨　下周季風到最低22度

天文台天氣報告｜今日（4日）是清明節，天文台預料短暫時間有陽光，天氣炎熱，市區最高氣溫約攝氏30度，有機會打破2015年的最熱清明節氣溫紀錄。國際七人欖球賽本周五至周日（5日至7日）舉行，天文台料屆時有幾陣驟雨；而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區，預測下周三（10日），最低氣溫降至22度。



天文台預料下周三最低22度。（天文台官網截圖）

天文台料短暫時間有陽光，天氣炎熱，局部地區有驟雨。吹和緩南風，氣溫介乎26度至30度。分區預測顯示，今日中午時份，新界多區氣溫高達30度，其中石崗、上水、打鼓嶺更達31度。

翻查資料，有紀錄以來最熱清明節在2015年錄得，當年最高氣溫為30.6度。雖然天文台預計今日最高氣溫為30度，較之前預計的31度稍稍下降，但仍有可能刷新最熱清明節的紀錄。展望未來幾日，受偏南氣流影響，未來兩三日華南沿岸地區天氣炎熱，天色較為明朗。

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在大球場舉行的國際七人欖球賽本周五至周日舉行，天文台預計屆時大致多雲，有幾陣驟雨。

另外，天文台預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在下周初至中期影響廣東沿岸地區。天文台預料下周三，本港氣溫下降至最低的22度。

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