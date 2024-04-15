天氣｜今日市區最高32度　新界部份地區酷熱　周三起連日驟雨

高空反氣旋正為廣東沿岸地區帶來大致良好的天氣。同時一股偏南氣流正影響該區。天文台預測，本港地區今日（15日）早晚部份時間多雲，早上沿岸有薄霧，最低氣溫約26度。日間大致天晴及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界部份地區酷熱，再高一兩度。吹輕微至和緩南風。



圖為截至4月15日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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周六至下周初有驟雨雷暴

天文台指出，受高空反氣旋及偏南氣流持續影響，今、明兩日廣東沿岸地區天色普遍晴朗及炎熱。隨著高空反氣旋減弱，本周中後期廣東有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區有驟雨及雷暴。

天文台展望，明日（16日）大致天晴，日間炎熱。隨後兩、三日有幾陣驟雨。

▼4月10日 本港出現日暈▼



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明日仍炎熱最高32度

天文台九天天氣預報顯示，明日（16日）最低25度、最高達32度，大致天晴。早晚部份時間多雲。周三（17日）及周四（18日）均介乎26至31度，部份時間有陽光及有驟雨。周五（19日） 為二十四節氣中的穀雨，當日最高30度，大致多雲，有幾陣驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月15日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（20日）及下周日（21日）最高氣溫降至29度，均有幾陣驟雨及雷暴。下周一（22日）及下周二（22日）均大致多雲，最高氣溫分別28度及29度，亦有驟雨及幾陣雷暴。