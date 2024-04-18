黃雨｜天文台發今年首個黃色暴雨警告信號　生效逾一小時後取消

天文台天氣報告｜香港天文台今日（18日）下午1時正發出黃色暴雨警告信號，為今年首次。天文台表示，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。黃色暴雨警告至下午2時05分取消。



▼4月18日 香港天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號▼



+ 1

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

天文台預料未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響。（天文台官網截圖）

【14:05】黃色暴雨警告取消。

【13:10】天文台預料猛烈陣風吹襲香港，在下午1時10分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【13:00】天文台：黃色暴雨警告生效。

【11:45】天文台預料未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響。

【11:00】天文台預料強陣風吹襲香港，提醒如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【10:20】天文台更新特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨，雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

天文台天氣預報稱，一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。至今早8時45分，天文台發出特別天氣提示，指位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，提醒市民應提高警惕。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間炎熱，最高氣溫約31度。稍後驟雨較多。吹和緩南至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日及下週初驟雨逐漸增多及有雷暴。

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼

