天文台預警強雷雨帶、強陣風中午前來襲　周日起一連3日狂風雷暴

撰文：羅俊文
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天文台天氣報告｜一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。天文台預計，本港今日（18日）初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市區氣溫介乎27度至31度。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下周中期持續影響華南沿岸。

天文台料周日有幾陣狂風雷暴。（天文台官網截圖）

天文台今日上午發出特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避；另外位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨，雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。截至今日上午11時30分，雷暴警告仍然生效。

天文台指，一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。預計本港今日初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

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天文台料低壓槽逐漸靠近沿岸地區

展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日（21日）及下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下周中期持續影響華南沿岸。

據九天天氣預測，本港星期日起將一連3天有驟雨及狂風雷暴，最低氣溫亦會降至下周二（23日）的24度。

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大雨｜天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響天文台預警低壓槽壓境　周日天氣轉壞　驟雨較多有狂風雷暴
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