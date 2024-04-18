天文台預警強雷雨帶、強陣風中午前來襲　周日起一連3日狂風雷暴

天文台天氣報告｜一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。天文台預計，本港今日（18日）初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市區氣溫介乎27度至31度。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下周中期持續影響華南沿岸。



天文台料周日有幾陣狂風雷暴。（天文台官網截圖）

天文台今日上午發出特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避；另外位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨，雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。截至今日上午11時30分，雷暴警告仍然生效。

天文台指，一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。預計本港今日初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

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天文台料低壓槽逐漸靠近沿岸地區

展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。星期日（21日）及下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而低壓槽會在下周中期持續影響華南沿岸。

據九天天氣預測，本港星期日起將一連3天有驟雨及狂風雷暴，最低氣溫亦會降至下周二（23日）的24度。

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