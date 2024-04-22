天氣｜今明有狂風雷暴 雨勢有時頗大 天文台籲考生預留交通時間
撰文：蕭通
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一道低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（22日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎22至26度。吹和緩至清勁偏南風，高地間中吹強風。
天文台在凌晨零時發出特別天氣提示，預料現時影響廣東沿岸的低壓槽會在今（22日）及明日（23日）持續為珠江口一帶帶來大雨及狂風雷暴。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。公開試考生亦應預留充裕交通時間。
▼4月21日 天文台再發出黃色暴雨▼
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雷雨持續至下周日 周四至周六狂風雷暴
天文台指出，受低壓槽影響，今、明兩日廣東沿岸地區雨勢有時頗大，及有狂風雷暴。預料本週中至後期華南沿岸地區天氣仍然不穩定，間中有雷雨及雷暴。
▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼
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天文台九天天氣預報顯示，明日（23日）介乎23至27度，多雲，有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大。周三（24日）最高29度，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。周四（25日）及周五（26日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。
▼天文台香港天氣九天天氣預報▼
下周一及周二短暫時間有陽光 最高31度
周六（25日）及下周日（28日）均介乎26至30度，仍大致多雲及有驟雨，周六有狂風雷暴，下周日局部地區有雷暴。下周一（29日）及下周二（30日）最高31度、最低26度， 大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。