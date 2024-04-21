清水灣水龍捲逐格睇　天文台：雷雨雲伸展至地面的快速旋轉空氣

天文台今日（21日）上午約9時半，於清水灣攝影機中拍攝到水龍捲出現，片段中可見水龍捲由右至左移動。天文台表示，龍捲風是由雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，於水面上發生的龍捲風就會稱為水龍捲。



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天文台今日（21日）上午10時發出黃色暴雨警告信號，並在上午11時25分公布指，在上午約9時30分，清水灣有水龍捲報告。據天文台清水灣望向東面的攝影機中可見，於9時32分至43分期間，清水灣天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲，由右至左移動，而當時天文台並未發出黃色暴雨警告。

天文台提醒，低壓槽相關的強雷雨區仍然影響香港，本港今早多處錄得超過20毫米雨量，而港島西、南丫島及長洲雨量更超過30毫米。預料未來一兩日仍然有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，市民外出要記得帶備雨具及注意安全。

水龍捲形成之概念模型。（天文台圖中中一中）

話你知：兩大類型水龍捲

天文台網頁資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲可分為兩大類型，第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。這類水龍捲的生命周期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

2023年7月1日有市民在上午近11時在大嶼山西南、索罟群島附近拍攝到水龍捲現象。(香港風景攝影會FB專頁/Ida Au 攝)

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。