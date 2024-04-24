落雹｜廣東新興縣冰雹隨雷雨降下　大小如5毫硬幣　落地面再彈起

位於珠江口以西的強雷雨區今晚（24日）向東移動，天文台晚上10時發出特別天氣提示，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響，不過至11時半未有落雹報告。



不過該強雷雨區較早時間，在經過廣州以西、雲浮南面新興縣時，新城鎮晚上9時50分錄得冰雹，伴隨閃電聲，目測有5毫硬幣大小的冰粒隨大雨一同從天而降，打落地下又彈起。



珠江口以西的強雷雨區正迫緊香港，晚上8時至9時，內地珠江以西，包括中山市以北及江門市新會區以西均錄得大量雲對地閃電。

4月24日晚有內地網民展示在新興縣檢獲的冰雹。（微博「廣東天氣」圖片）

香港天文台晚上10時發特別天氣提示，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。廣東省氣象服務中心微博「廣東天氣」發文指，晚上9時50分左右，廣州以西新興縣新城鎮錄得冰雹天氣。

廣東氣象當局在深夜時份，對省內多個地區發出冰雹橙色預警信號，包括蕉嶺、平遠、東源、龍川等共16個地區。

晚上8時至9時，內地珠江以西，包括中山市以北及江門市新會區以西均錄得大量雲對地閃電。（天文台）

據該微博發出的影片，新興縣雷雨不斷，雷聲轟鳴，雨勢頗大，更有大量白色冰粒隨雨落下，目測有5毫硬幣大小，降落地面後又因反作用力彈起。

另外，香港天文台晚上9時起已發出雷暴警告，提醒市民如身處室外應到安全地方躲避，且要離開水面，並切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。