天文台｜葵涌上空今早現「局部放水」奇景　網民驚呼：穿越了

本港近日天氣持續不穩，有市民今早（25日）就在葵涌拍攝到局部範圍落雨的奇景，形成的水柱叫人嘖嘖稱奇，網民叫見後都大呼神奇，更有人稱這條是「時光隧道」，亦有人稱這是「外星人襲地球」。



天文台展望明日（26日）雨勢有時較大，市區氣溫介乎24度至28度，周末期間仍有驟雨及雷暴。下周三（5月1日）就是勞動節假期，旅發局將於當日晚上8時在尖東海濱對出海面，舉行首場海上煙火表演，不過根據最新預測，當日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，打算到現場觀賞的市民最好帶備雨具。



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有市民今早拍到「局部放水」奇景。（讀者Vivian Yan提供）

天文台指，今日（25日）多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。吹和緩至清勁南至東南風，氣溫介乎24度至27度。有市民今早在葵涌一帶拍到「局部放水」的奇景，超細範圍的局部落雨，形成一條水柱，令不少網民都嘖嘖稱奇，「樓上關水喉」、「穿越了」、「係咪有外星人」。

天文台預料明日雨勢有時較大，市區氣溫介乎24度至28度，預料多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。周末期間仍有驟雨及雷暴。

天文台預計，一道低壓槽會在未來兩三日持續影響廣東，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽在下周初遠離，該區驟雨稍為減少。

5月1日尖東晚將有煙火表演。（旅發局提供）

旅發局將於下周三晚上8時在尖東海濱對出海面，舉行首場海上煙火表演，吸引旅客訪港。但天文台指，預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣，預料當日本港多雲，有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時較大。

天文台預料勞動節當天多雲，有驟雨。（天文台官網截圖）

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼

