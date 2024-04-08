5.1尖東首場煙火　崔定邦倡早公布吸黃金周客　料本月有盛事日曆

財政預算案2024提及多項措施吸引旅客來港，包括計劃每月在維港舉行煙火匯演，首場煙火匯演料在5月1日黃金周首日晚上8時在尖東海傍上演，6月則於6月15日晚上8時會配合國際龍舟邀請賽的賽事在灣仔臨時海濱公園對出上演；另外5及6月均有無人機表演。



旅遊促進會總幹事崔定邦今日（8日）表示，現距五一黃金周不遠，料屆時會有大批內地自由行客訪港，強調政府應及早公布時間表，又稱據其所知政府本月或會公布盛事日曆。



旅遊促進會總幹事崔定邦在電台節目稱，內地在五一會放長假期，料屆時有較多自由行客訪港，當中大部份可能是乘坐高鐵到港，而尚有一個星期，便會開售五一假期的高鐵車票，強調政府有活動須及早公布，讓旅客及業界有準備時間。他又說，據知政府本月內會有盛事日曆，「應該要早公布，唔單止係5月、6月，下半年幾時（有活動）都要，對商界、各行各業編配人手有作用。」

至於五一市況，崔定邦指現時本地酒店連賓館，預計一日可容納約20萬旅客，若五一假期間可保持農曆新年的旅客水平，甚至有更多旅客，相信酒店可錄得較高的入住率。他又指政府5月11日辦無人機表演是好日子，因是母親節前夕，料除吸引旅客外，也可留住市民在港消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦（右）促早日公布放煙火詳情。（資料圖片／梁鵬威攝）

本地特色旅遊計劃至上月底有1,600個旅行社登記，崔定邦稱行程上特別深度遊，例如近日帶團友去打小人，甚至為外國旅客推出英文打小人服務，其餘活動坐舢舨、食魚蛋粉等，均十分配合地道文化，料年尾更多旅遊產品。

他指政府撥予旅議會的資金會在年中花光，希望政府可加碼，例如開發初期提供些許鼓勵金鼓勵旅行神推創新產品，相信能令旅客有更好體驗，從而帶動各行各業。