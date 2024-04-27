天文台預告強雷雨區靠近　料下午狂風雷暴　5.1勞動節有幾陣驟雨

天文台指，與低壓槽相關的強雷雨區，正影響廣東北部並逐漸向東南移動，預料會在下午稍後靠近沿岸地區。天文台預料本港今日（27日）大致多雲，有幾陣驟雨，下午雨勢有時較大及有狂風雷暴。



下周三（5月1日）就是勞動節假期，旅發局將於當日晚上8時在尖東海濱對出海面，舉行首場海上煙火表演，據最新預測當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。



天文台料勞動節當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。（天文台官網截圖）

天文台指，與低壓槽相關的強雷雨區，正影響廣東北部並逐漸向東南移動，預料會在下午稍後靠近沿岸地區，天文台預料今日下午雨勢有時較大及有狂風雷暴，氣溫介乎25度至30度。明日（28日）間中有驟雨及雷暴。下周一（29日）仍有幾陣驟雨，天色較為明朗。

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下周三就是勞動節假期，天文台預料另一道低壓槽會在華南北部形成，並在下周中期靠近華南沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨。

根據九天天氣預報，天文台預料勞動節當天部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎23度至27度。隨著高空反氣旋增強，下周後期廣東沿岸天色漸轉明朗。

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