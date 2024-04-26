低壓槽連環進擊　天文台料下周一驟雨減少　5.1起再有狂風雷暴

天文台今日（26日）指受低壓槽持續影響，廣東未來一兩日仍有驟雨及雷暴，不過隨着低壓槽減弱，下星期一（29日）該區驟雨減少。不過預料另一道低壓槽會在華南北部形成，並在下周中期靠近華南沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨，預測下周三（5月1日）勞動節多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。



隨着高空反氣旋增強，下周後期廣東沿岸天色漸轉明朗，下周六（5月4日）日間短暫時間有陽光。



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本周末仍有狂風雷暴

天文台預測明日（27日，星期六）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，日間雨勢有時較大，稍後驟雨逐漸減少；後日（28日，星期日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

到下周一（29日）終有機會撥開雲霧見青天，預測部份時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫回升至最高31度。

天文台4月26日晚上11時20分更新的九天天氣預報顯示，未來一兩日仍有驟雨及雷暴。(天文台圖片）

另一道低壓槽下周由北向南靠近華南沿岸

現時影響華南沿岸的低壓槽要再過一兩日才減弱，不過天文台預料另一道低壓槽會在華南北部形成，並在下周中期靠近華南沿岸，天氣再度轉差。

天文台九天天氣預報顯示，下周二（30日）天氣又會始轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴。下周三勞動節（5月1日）假期，預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。其後兩日仍有幾陣驟雨及雷暴，到下周六（5月4日）及其後（5月5日）短暫時間有陽光。

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